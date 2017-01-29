تنطلق اليوم فى تمام العاشرة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة مباراة كلا من فريقى باليرمو ونابولى فى اطار الجولة 22 من الدورى الايطالى الممتاز موسم 2016-2017 وعلى ملعب نابولى ” سان باولو “

نابولى يسعى لخطف الثلاث نقاط بقيادة مدربة الأيطالى المخضرم ” ماوريزيو سارى ” حتى يواصل الزحف نحو الصدارة التى يحتلها السيدة العجوز اليوفنتوس برصيد 51 نقطه بينما يحتل نابولى المركز ال 3 برصيد 44 نقطه وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثانى روما ، فالفوز اليوم هو الحل الوحيد لمواصلة المشوار نحو الصدارة.

بينما فريق باليرمو الذى يعانى هذا الموسم من شبح الهبوط حيث يحتل المركز ال 19 برصيد 10 نقاط وبفارق 11 نقطه عن صاحب المركز ال 17 وهو مركز الأمان فريق امبولى الذى يملك 21 نقطه ، فالموقف صعب للغايه على ابناء باليرمو.

من ناحية المواجهات التاريخيه بين الفريقين حيث تقابلا فى 56 لقاء واستطاع فريق نابولى التفوق فى 25 لقاء بينما حقق باليرمو الأنتصار فى 13 لقاء وكان التعادل فى 18 لقاء.

على صعيد الأهداف سجل نابولى فى مرمى باليرمو 83 هدف بينما سجل باليرمو فى مرمى نابولى 50 هدفا ، ومن ابرز هدافى الفريقين طوال تاريخهم جاء لاعب نابولى وصانع العابه ” هامسيك ” فى الصدارة برصيد 8 اهداف بينما جاء ثانيا اللاعب الأوروجويانى ” ادينسون كافانى ” لاعب نابولى برصيد 5 اهداف اما من هدافى باليرمو الأيطالى ” ميكولى ” برصيد 3 اهداف.

اذا الجميع فى انتظار مواجهة كبيرة من الناحيه التكتيكية بين الفريقين خاصة من نجوم فريق نابولى وايضا من باليرمو الطامح الى النجاه من هذا الموقف الصعب بجدول البطولة.

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