توج المنتخب الفرنسي لكرة اليد رحلته الرائعة في بطولة العالم الخامسة والعشرين بإحراز لقبه العالمي السادس اثر تغلبه على المنتخب النرويجي 33 / 26 اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

ورغم تقدم المنتخب النرويجي على أصحاب الأرض معظم فترات الشوط الأول، أنهى المنتخب الفرنسي هذا الشوط متقدما 18 / 17.

وفي الشوط الثاني، لقن المنتخب الفرنسي منافسه درسا قاسيا ووسع الفارق تدريجيا حتى حسم اللقاء لصالحه 33 / 26 وأحرز لقبه السادس في بطولات العالم.

وبهذا واصل المنتخب الفرنسي تربعه على عرش اللعبة، بعدما تمكن من إضافة اللقب السادس في خزائنه، الثاني على التوالي بعد اللقب الذي أحرزه في النسخة الأخيرة عام 2013 بقطر، ويبتعد بفارق لقبين عن السويد، كما أنه اللقب الرابع له في أخر خمس نسخ.

في المقابل، حقق المنتخب النرويجي إنجازا تاريخيا بالفعل بتأهله للمحطة النهائية للمرة الأولى في تاريخه خلال ظهوره الـ14 في البطولة.

وكان المنتخب الفرنسي قد فاز بكل المباريات التي خاضها خلال البطولة ويعد فوزه اليوم باللقب هى البطولة الدولية الحادية عشر التي يحصل عليها.

وحضر الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند المباراة برفقة أمير موناكو البير الثاني ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باك.