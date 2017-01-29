تأهل فريق مانشستر يونايتد الانجليزي اليوم إلى دور الـ 16 لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ويجان أتلتيك (أحد فرق دوري الدرجة الثالثة) برباعية بيضاء على ملعب الأحلام (أولد ترافورد) في إطار منافسات دور الـ 32 للمسابقة.

حملت أهداف الشياطين الحمر توقيع كل من مروان فلايني في الدقيقة 44 وكريس سمولينج في الدقيقة 57 وهنريك مختاريان بالدقيقة 74 والمخضرم باستيان شفاينشتايجر في الدقيقة 81.

كان فريقا واتفورد وهال سيتي قد أقصيا من البطولة بعدما سقطا أمام كل من ميلوول (دوري الدرجة الثالثة) بهدف نظيف، وفولهام (دوري الدرجة الثانية) بنتيجة 4-1 اليوم.

كما تأهل فريق ساتون يونايتد (دوري الدرجة الخامسة) على حساب ليدز يوناتيد (دوري الدرجة الثانية) حيث تغلب عليه بهدف نظيف أيضا.

ولم يتبق من هذا الدور إلا إعادة مباراة ليستر سيتي مع ديربي كاونتي في الثامن من فبراير القادم على ملعب كينج باور.