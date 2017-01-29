تحدث النائب البرلماني، خالد يوسف، عن تفاصيل احتجازه في المطار بسبب حيازته عقار”زانكس” أثناء سفره إلى باريس، قائلا إنه تم إخلاء سبيله، بعد تيقن النيابة من كل المستندات التي قام بتقديمها واثبتت أن الدواء مهدئ وتابع لزوجته.

وتابع في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على شاشة المحور، مساء الأحد، أن الطبيب المعالج لزوجته آتى إليه وكان برفقته الصيدلي الذي حصل منه على الدواء، وشهدوا بذلك.

ولفت إلى أن هذا العقار معروف عنه أنه مهدئ، وليس مخدر كما يشاع، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، قال إن من يقول أنه مخدر لا يفهم في الطب.