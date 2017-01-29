استعاد فريق نيس اليوم صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، مؤقتا، بعدما تغلب على ضيفه جانجون بنتيجة (3-1) على ملعب أليانز ريفيير، في إطار الجولة الـ22 للمسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين أحرزهما المهاجم الفرنسي-المالي الحسن بليا (ق11)، ولاعب الوسط الإيفواري جون ميكيل سيري (ق38).

وبعد بداية الشوط الثاني، قلص المهاجم الفرنسي جيمي برياند الفارق للضيوف (ق63)، قبل أن يضيف المهاجم الإيطالي بالوتيلي الهدف الثالث لنيس (ق87).

وبهذا الانتصار، رفع نيس رصيده للنقطة رقم 49 في مقدمة جدول الترتيب في انتظار ما ستؤول إليه مباراة موناكو (48 نقطة) وباريس سان جيرمان (45) الليلة، بينما تجمد رصيد جانجون عند 31 نقطة في المركز السابع مؤقتا.