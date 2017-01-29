قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يجب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وبدت تصريحات نتنياهو اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي وكأنها تستهدف التصدي لتقارير زعمت أن إسرائيل قلقة بشأن تداعيات مثل هذه الخطوة التي يعارضها الفلسطينيون بشدة وتثير مخاوف من انفجار جديد للانتفاضة.

وقال نتنياهو ” أود أن أوضح بشكل لا لبس فيه أن وجهة نظرنا كانت على الدوام وستظل هي نفسها أن سفارة الولايات المتحدة يجب أن تصبح هنا في القدس القدس هي عاصمة إسرائيل من الملائم أن تنقل السفارة الأمريكية إليها، ليس هذا وحسب بل أن تنقل جميع السفارات، وفي المدى القريب سينتقل أغلبها إلى هنا ، إلى القدس”.

وتقع حاليًا جميع السفارات الأجنبية تقريبا في مدينة تل أبيب الساحلية، حيث نأت معظم الدول بنفسها عن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل إلى حين التوصل إلى حل في مباحثات سلام مستقبلية.

وكانت إسرائيل قد دعت طويلا إلى نقل السفارات لكنها لم تضغط بشدة في هذا الاتجاه نظرا إلى الرفض الدولي الواسع.