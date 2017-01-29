البيت الأبيض: حامل الـ"جرين كارد" لن يمنع من عودته إلى أمريكاالأحد، 29 يناير 2017 08:21 م
أعلن مسؤول بارز بالبيت الأبيض اليوم الأحد ، أن حاملي البطاقة الخضراء (جرين كارد) من الدول السبع التي تم حظر دخول مواطنيها للولايات المتحدة لن يتم منعهم من العودة إلى أمريكا وهو ما يناقض جزءا هاما في الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة يوم الجمعة الماضي.
لكن كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس قال - حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز - إن ضباط الحدود لديهم سلطة تقديرية لإعتقال واستجواب المسافرين المثيرين للشبهة من دول معينة.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذا التصريح يبدو أنه يضيف إلى الغموض فيما يخص تفسير وتطبيق الأمر التنفيذي في الأيام القادمة.
وأوضحت أن جزء من الأمر الرئاسي يعطي “معاملة تفضيلية” للمسيحيين القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة ويحاولون دخول الولايات المتحدة.
وفي تغريدة على (تويتر) اليوم الأحد ، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت تحتاج لحدود قوية وتدقيق شديد لحماية نفسها من الإرهابيين.
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