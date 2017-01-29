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الأحد 29 يناير 2017 08:40 مساءً
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بث مباشر.. مصر في مواجهة المغرب بأمم أفريقيا
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بث مباشر.. مصر في مواجهة المغرب بأمم أفريقيا

الأحد، 29 يناير 2017 08:22 م
متابعات

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب المغرب , وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ” الجابون 2017 ” في اللقاء الذي سيقام  على أرضية ملعب ” بور جونتي ” .
ويسعى كلا المنتخبين الى تحقيق الفوز والعبور الى الدور المقبل.

تشكيلة مصر الرسمية : الحضري ، المحمدي ، حجازي ، جبر ، حافظ ، فتحي ، حامد ، السعيد ، تريزجيه ، محسن ، صلاح

تشكيلة المغرب الرسمية : منير ، بن عطية ، داكوستا ، سايس ، ضرار ، الاحمدي ، بوصوفه ، منديل ، النصري ، بوهدوز ، فيصل فجر

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متابعات
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