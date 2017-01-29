يواجه منتخب مصر نظيره منتخب المغرب , وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ” الجابون 2017 ” في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” بور جونتي ” .

ويسعى كلا المنتخبين الى تحقيق الفوز والعبور الى الدور المقبل.

تشكيلة مصر الرسمية : الحضري ، المحمدي ، حجازي ، جبر ، حافظ ، فتحي ، حامد ، السعيد ، تريزجيه ، محسن ، صلاح

تشكيلة المغرب الرسمية : منير ، بن عطية ، داكوستا ، سايس ، ضرار ، الاحمدي ، بوصوفه ، منديل ، النصري ، بوهدوز ، فيصل فجر