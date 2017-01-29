 Moheet on google
الأحد 29 يناير 2017 10:30 مساءً
روابط سريعة
لأصحاب المواقع.. هكذا تحدد حجم البحث عن الكلمات المفتاحية
جوجل كروم

لأصحاب المواقع.. هكذا تحدد حجم البحث عن الكلمات المفتاحية

الأحد، 29 يناير 2017 09:59 م

تقدم إضافة Keywords Everywhere تجربة فعالة لأصحاب المواقع الإلكترونية لتحديد حجم البحث عن الكلمات المفتاحية من خلال المتصفح مباشرة.

ويُمكن من خلال الإضافة تحديد حجم البحث عن كلمة معينة والحصول على اقتراحات البحث وتكلفة النقرة CPC دون الحاجة لزيارة المنصات المتخصصة، كما دعم الحصول على البيانات السابقة من خلال بحث جوجل، وتحليلات جوجل، ومؤشراته إلى جانب المنصات المتخصصة الأخرى مثل UberSuggest و Soovle وغيرها.

وحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”، تتيح الإضافة إمكانية الحصول على قائمة بالاقتراحات لأي كلمة مفتاحية ومن تم تصديرها على هيئة ملف بصيغة PDF أو ملف إكسل، يُشار إلى أن إضافة Keywords Everywhere متوفرة مجاناً لمستخدمي متصفح جوجل كروم ويُمكنكم تنزيلها عبر سوق “كروم” الإلكتروني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3