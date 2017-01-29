تقدم إضافة Keywords Everywhere تجربة فعالة لأصحاب المواقع الإلكترونية لتحديد حجم البحث عن الكلمات المفتاحية من خلال المتصفح مباشرة.

ويُمكن من خلال الإضافة تحديد حجم البحث عن كلمة معينة والحصول على اقتراحات البحث وتكلفة النقرة CPC دون الحاجة لزيارة المنصات المتخصصة، كما دعم الحصول على البيانات السابقة من خلال بحث جوجل، وتحليلات جوجل، ومؤشراته إلى جانب المنصات المتخصصة الأخرى مثل UberSuggest و Soovle وغيرها.

وحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”، تتيح الإضافة إمكانية الحصول على قائمة بالاقتراحات لأي كلمة مفتاحية ومن تم تصديرها على هيئة ملف بصيغة PDF أو ملف إكسل، يُشار إلى أن إضافة Keywords Everywhere متوفرة مجاناً لمستخدمي متصفح جوجل كروم ويُمكنكم تنزيلها عبر سوق “كروم” الإلكتروني.