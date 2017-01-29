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الأحد 29 يناير 2017 08:42 مساءً
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البحرية الليبية تنقذ 700 مهاجرغير شرعي من الغرق
البحرية الليبية

البحرية الليبية تنقذ 700 مهاجرغير شرعي من الغرق

الأحد، 29 يناير 2017 08:01 م

تمكنت دورية تابعة للبحرية الليبيبة تعمل في نقطة مصفاة الزاوية من انقاذ 700 مهاجر غير شرعي وهم يستقلون قاربين على بعد 3 اميال شمال مدينة صبراته الليبية .

وقال المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية العقيد ايوب قاسم ، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس، إن المهاجرين بينهم عدد من الليبيين وجنسيات عربية من سوريا وفلسطين وتونس ، مشيرا الى أن القارب التابع للبحرية تعرض لاطلاق نار من المهربين .

وأضاف أن البحرية قامت بتوجيه قاربي الهجرة إلى ميناء مصفاة حيث نقطة حرس السواحل لتقديم المساعدات الانسانية للمهاجرين قبل تسليمهم الى جهازمكافحة الهجرة غير الشرعية بالزاوية.

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