تمكنت دورية تابعة للبحرية الليبيبة تعمل في نقطة مصفاة الزاوية من انقاذ 700 مهاجر غير شرعي وهم يستقلون قاربين على بعد 3 اميال شمال مدينة صبراته الليبية .

وقال المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية العقيد ايوب قاسم ، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس، إن المهاجرين بينهم عدد من الليبيين وجنسيات عربية من سوريا وفلسطين وتونس ، مشيرا الى أن القارب التابع للبحرية تعرض لاطلاق نار من المهربين .

وأضاف أن البحرية قامت بتوجيه قاربي الهجرة إلى ميناء مصفاة حيث نقطة حرس السواحل لتقديم المساعدات الانسانية للمهاجرين قبل تسليمهم الى جهازمكافحة الهجرة غير الشرعية بالزاوية.