أحد المميزات المفيدة في نظام ويندوز 10 هو قابلية التخصيص والتعديل بمرونة تامة على قائمة إبدا Start Menu وتخصيصها بحسب رغبة المستخدم.

وبلا شك فإن القيام بتخصيص القائمة وترتيبها مثل تجميع التطبيقات المفضلة لسهولة الوصول إليها، يعتبر أحد الوسائل الفعالة لتعزيز الإنتاجية أثناء العمل على الحاسب، لكن ماذا لو اضطررت بسبب مشكلة ما بإعادة تثبيت النظام على حاسبك الشخصي، هل ستقوم مرة أخرى بإعادة تخصيص القائمة منذ البداية؟

حسناً، الحل ببساطة يمكن في الحصول على نسخة احتياطية لقائمة ابدأ التي قمت بتخصيصها سابقاً، بحيث يُمكنك استرجاع نفس القائمة من جديد في حال حدوث أي مشكلة طارئة، وللقيام بذلك عليك اتباع الخطوات التالية على ويندوز 10، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

تأكد من إظهار كافة الملفات والمجلدات المخفية، اذهب إلى مجلد \AppData\Local\TileDataLayer من قرص النظام بعد الذهاب إلى حسابك، وذلك عبر تتبع المسار التالي مع استبدال الحساب في المثال بحسابك الشخصي: C:\Users\mohanad\AppData\Local\TileDataLayer

ستلاحظ ظهور مجلد باسم Database وهو المجلد الذي يتضمن قالب قائمة ابدأ الذي قمت بالاحتفاظ به، كل ما عليك فعله الآن هو نسخ هذا المجلد إلى قرص خارجي أو رفعه سحابياً، بحيث تتمكن من استرجاعه في أي وقت آخر من خلال نسخ ولصق المجلد إلى نفس المسار السابق، وبهذا تكون قد تمكنت من استرجاع القائمة خلال ثواني معدودة بدلاً من قضاء وقت طويل في إعادة تخصيصها وترتيبها كما كانت سابقاً.