إندبندنت: عريضة تجمع 250 ألف توقيعًا لمنع دخول ترامب بريطانياالأحد، 29 يناير 2017 07:54 م
وقّع أكثر من 250 ألف شخص خلال ساعات قليلة اليوم الأحد عريضة تتطالب بمنع قيام الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى بريطانيا.
وقالت صحيفة (إندبندنت) البريطانية إن الحكومة البريطانية تنظر كل العرائض التي تتعدى 10 آلاف توقيع وعند 100 ألف توقيع تلتزم الحكومة بوضعها قيد المناقشة في البرلمان.
والعريضة تقول إنه يمكن السماح لترامب بدخول بريطانيا لكن دون دعوته رسميًا مرجعة ذلك إلى “كراهيته للنساء وفظاظته الموثقة بشكل جيد” ، في إشارة لتصريحات الرئيس الأمريكي أثناء حملته الانتخابية والتي أثارت الرأي العام ضده.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أعلنت الأسبوع الماضي ـ خلال زيارتها لواشنطن وبعد لقائها ترامب في أول لقاء جمع الرئيس الأمريكي الجديد بمسؤول أجنبي ـ أن ترامب قبل دعوة من الملكة لزيارة المملكة المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بحلول مساء الأحد كان نحو ألف شخص يوقعون العريضة كل دقيقة.
ويقول نص العريضة : ” ينبغي السماح لدونالد ترامب بدخول بريطانيا كرئيس للحكومة الأمريكية لكن لا ينبغي دعوته في زيارة رسمية للبلاد لأن ذلك سيشكل إحراجا للملكة”.
وتضيف العريضة : “كراهية دونالد ترامب للنساء وفظاظته الموثقة جيدا لا تؤهله لأن تستقبله الملكة أو أمير ويلز ، ولذلك ينبغي ألا يتم دعوته خلال فترة رئاسته في زيارة رسمية إلى بريطانيا”.
-
الاسكان : الانتهاء من 5732 وحدة إسكان اجتماعي بأسوان
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان في محافظة أسوان، في ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
بث مباشر.. مصر في مواجهة المغرب بأمم أفريقيا
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب المغرب , وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ” الجابون 2017 ” في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” بور جونتي ” . ...Sun, 29 Jan 2017 18:45:37 GMT
-
كيف تنشيء نسخة احتياطية لقائمة "ابدأ" في "ويندوز 10"
أحد المميزات المفيدة في نظام ويندوز 10 هو قابلية التخصيص والتعديل بمرونة تامة على قائمة إبدا Start Menu وتخصيصها بحسب رغبة المستخدم. وبلا شك فإن القيام بتخصيص القائمة ...Sun, 29 Jan 2017 18:29:03 GMT
-
بالفيديو.. تطبيق مذهل لفاقدي البصر ناطق بالعربية - محيط
Aipoly، تطبيق يساعد فاقدي البصر على التعرف على الأشياء من حولهم، وذلك من خلال نطق البرنامج لاسم الشيء الموجود أمام فاقد البصر. البرنامج يمكنه التعرف…Sun, 29 Jan 2017 17:28:13 GMT
-
النيابة تخلي سبيل "خالد يوسف"
أمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية مساء اليوم الأحد بإخلاء سبيل المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب من سراي النيابة، في ختام ...Sun, 29 Jan 2017 17:14:51 GMT
-
8 أسرار للحصول على أسنان ابتسامة هوليوود الشهيرة - محيط
ابتسامة هوليوود البراقة حلم يراود الكثيرين، لكن مع الأسف ليس من السهل الحصول عليها، حتى مع لجوء البعض إلى تبييض الأسنان بالليزر والذي يكلف مبالغ…Sun, 29 Jan 2017 16:45:35 GMT
-
بث مباشر.. لقاء غانا والكونغو في مشوار لقب أمم أفريقيا - محيط
يواجه منتخب غانا نظيره منتخب جمهورية الكونغو , وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الجابون 2017 في اللقاء الذي سيقام على…Sun, 29 Jan 2017 15:14:45 GMT
-
ضبط 3 أطنان أجزاء دواجن منتهية الصلاحية غرب الإسكندرية
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مجزر دواجن غير مرخص بمنطقة العامرية غرب المدينة وبداخله 3 أطنان و600 كجم من أجزاء الدواجن غير صالحة ...Sun, 29 Jan 2017 15:14:45 GMT
-
تعرف على توقعات "زيزو" في مباراة مصر والمغرب اليوم
قال الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي نجم الاهلي السابق إن التوقعات الكروية ليست مضمونة 100% ولكن المواجهة المنتظرة للمنتخب المصري اليوم الأحد مع المغرب لها حسابات خاصة ...Sun, 29 Jan 2017 14:58:28 GMT