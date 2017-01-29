وقّع أكثر من 250 ألف شخص خلال ساعات قليلة اليوم الأحد عريضة تتطالب بمنع قيام الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى بريطانيا.

وقالت صحيفة (إندبندنت) البريطانية إن الحكومة البريطانية تنظر كل العرائض التي تتعدى 10 آلاف توقيع وعند 100 ألف توقيع تلتزم الحكومة بوضعها قيد المناقشة في البرلمان.

والعريضة تقول إنه يمكن السماح لترامب بدخول بريطانيا لكن دون دعوته رسميًا مرجعة ذلك إلى “كراهيته للنساء وفظاظته الموثقة بشكل جيد” ، في إشارة لتصريحات الرئيس الأمريكي أثناء حملته الانتخابية والتي أثارت الرأي العام ضده.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أعلنت الأسبوع الماضي ـ خلال زيارتها لواشنطن وبعد لقائها ترامب في أول لقاء جمع الرئيس الأمريكي الجديد بمسؤول أجنبي ـ أن ترامب قبل دعوة من الملكة لزيارة المملكة المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحلول مساء الأحد كان نحو ألف شخص يوقعون العريضة كل دقيقة.

ويقول نص العريضة : ” ينبغي السماح لدونالد ترامب بدخول بريطانيا كرئيس للحكومة الأمريكية لكن لا ينبغي دعوته في زيارة رسمية للبلاد لأن ذلك سيشكل إحراجا للملكة”.

وتضيف العريضة : “كراهية دونالد ترامب للنساء وفظاظته الموثقة جيدا لا تؤهله لأن تستقبله الملكة أو أمير ويلز ، ولذلك ينبغي ألا يتم دعوته خلال فترة رئاسته في زيارة رسمية إلى بريطانيا”.