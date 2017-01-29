رفض مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالإجماع في اجتماعه الذي عقد مؤخرًا طلب استقالة هاني شاكر من منصبه الذي تقدمه به مؤخرًا.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ ” إن أعضاء مجلس الإدارة الرئيسي بالقاهرة وأعضاء مجالس إدارات الفروع البالغ عددهم 24 فرعا قرروا تقديم استقالات جماعية في حال عدم عدول هاني شاكر عن قراره”.

وأضاف أن جموع الموسيقيين أعلنوا رفضهم لهذا القرار لأن هاني شاكر رمز كبير للغناء المصري والعربي ، وطالبوه بضرورة استكمال مسيرة العطاء والإنجازات التي بدأها منذ توليه مسئولية النقابة.