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بدراوي: سقف أي أمة هو سقف المدرسين فيها
حسام بدراوي - حسام بدراوي

بدراوي: سقف أي أمة هو سقف المدرسين فيها

الأحد، 29 يناير 2017 07:48 م
عبد الرحمن دياب

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار لجنة التعليم بمجلس النواب، أننا قبل أن نحكم على سوء التعليم في مصر يجب تحديد المعايير التي يتم وفقها تقييمه، قائلا “في كل مؤسساتنا نفتقد للجرأة والكفاءة الإدارية والاستراتيجية التي تجعلنا نخدم المواطن بأقل عدد وأكثر كفاءة وأقل وقت للخدمة”.

وأوضح خلال حواره ببرنامج “بصراحة” على “نجوم إف إم”، اليوم الأحد أن “سقف أي أمة هو سقف المدرسين فيها يجب أن يكونوا رقم 1، أنت تترك طفلك مع المعلم ما يقرب من 12 عامًا، ويجب أن يكون المدرس منفتح الفكر وقابل للتعددية ومؤيد لمدنية الدولة وأن يكون له دراية تكنولوجية حتى يجيد التعامل مع الجيل الحالي”.

وتابع: “لو جبت ميسي ورونالدو ولعبتهم مع مصر دون اللاعبين الباقيين هل سيفوزون أو يخسروا، بالتأكيد لن ينجحوا، مشكلتنا أننا نقف في النصف نريد كل حاجة وعكسها في نفس الوقت، عايز أقلل التعيينات”.

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