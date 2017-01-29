تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 1020 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع تعبئة بالإسكندرية.

وردت معلومات بقيام المدعو”م، س” 26 سنة ، صاحب مصنع تعبئة مواد غذائية “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى بإستخدم شبكة التواصل الإجتماعى فى تسويق بعض المنتجات الغذائية مجهولة المصدر لتضليل الجهات الرقابية عن متابعة منتجاته والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

تم إستهداف المصنع وضُبط 1020 عبوة من المواد الغذائية المتنوعة : ( حبهان وكمون وشطة وجوزة الطيب وورق لورى وعصفر وحبة البركة وفلفل وعجوة ) ، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر ، و50 كجم مستلزمات إنتاج معدة للتعبئة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر جنح قسم شرطة سيدى جابر ، وجارى العرض علي النيابة.