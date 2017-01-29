الآثار: خصم 75% على إصداراتنا في معرض الكتابالأحد، 29 يناير 2017 07:27 م
أعلن الدكتور الحسين عبدالبصير مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة الأثار تقديم خصم بنسبة 75% على إصدارت الوزارة الصادرة قبل عام 2011 والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الحالية ؛ وذلك بجناح الوزارة الموجود في جناح وزارة الشباب والرياضة بالمعرض.
وقال عبدالبصير ، في تصريح له اليوم ، إن هذا الخصم سار على الإصدارات الموجودة بكل منافذ وزارة الأثار وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار الصادر في الشأن وتشجيعا على القراءة ونشر الثقافة الأثرية والتاريخية بين الشباب خصوصا.
جدير بالذكر أن وزارة الأثار تشارك هذا العام لأول مرة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ عام2011 وبعد غياب ست سنوات.
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