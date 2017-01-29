 Moheet on google
الأحد 29 يناير 2017 06:27 مساءً
روابط سريعة
الآثار: خصم 75% على إصداراتنا في معرض الكتاب
خالد العناني وزير الاثار

الآثار: خصم 75% على إصداراتنا في معرض الكتاب

الأحد، 29 يناير 2017 07:27 م

أعلن الدكتور الحسين عبدالبصير مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة الأثار تقديم خصم بنسبة 75% على إصدارت الوزارة الصادرة قبل عام 2011 والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الحالية ؛ وذلك بجناح الوزارة الموجود في جناح وزارة الشباب والرياضة بالمعرض.

وقال عبدالبصير ، في تصريح له اليوم ، إن هذا الخصم سار على الإصدارات الموجودة بكل منافذ وزارة الأثار وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار الصادر في الشأن وتشجيعا على القراءة ونشر الثقافة الأثرية والتاريخية بين الشباب خصوصا.

جدير بالذكر أن وزارة الأثار تشارك هذا العام لأول مرة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ عام2011 وبعد غياب ست سنوات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3