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"الوزراء": المثلث الذهبي سيُنفذ على مدار 30 عاما
أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء‎

"الوزراء": المثلث الذهبي سيُنفذ على مدار 30 عاما

الأحد، 29 يناير 2017 07:38 م
عبد الرحمن دياب

كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن اجتماع مجلس الوزراء استعرض اليوم توصيات مؤتمر الشباب، مع التوجيه بضرورة وسرعة تنفيذها، مع الإعداد للمؤتمر المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأحد، أنه تم إعتماد هيئة تنمية المثلث الذهبي، وهو مشروع واعد سينفذ على مدار 30 عامًا، ويهدف للاستفادة من الموارد التعدينية، وسيحقق عائد اقتصادي كبير للمنطقة، ويمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمار الداخلي والخارجي، فضلاً على مساعدته على وجود مجتمع مدني حديث في جنوب مصر.

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