تأهل منتخب غانا إل نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ بملعب أوييم في الدور ربع النهائي بالبطولة القارية المقامة حاليا بالجابون.

تقدم منتخب غانا عن طريق جوردان ايو في الدقيقة 63، وتعادل منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق باول خوسي مبوكو في الدقيقة 69، واحرز أندريه أيو الهدف الثاني لغانا في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

ولعب الفريقان أقوى مباريات دور ربع النهائي في البطولة حتى الآن، وضغط المنتخب الكونغولي بقوة على منتخب غانا في الشوط الأول وأضاع مهاجميه عدة فرص خاصة من المهاجم مبوكاني، بينما لعبت غانا بتحفظ دفاعي في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ضغط المنتخب الغاني بقوة وسيطر على مجريات اللعب، بينما تراجع أداء منتخب الكونغو، ونجح جوردان ايو في الدقيقة 63 من مرواغة اثنين من مدافعي الكونغو وسدد كرة بقوة لتسكن شباك حارس الكونغو، وبعد الهدف ضغط المنتخب الكونغولي ونجح في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 69 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وبعد التعادل ظهرت الخبرات الغانية ونجح كريستيان اتسو في التوغل إلى منطقة الجزاء ليتعرض للعرقلة ويحصل علي ضربة جزاء، ينجح اندريه ايو في تسجيلها في الدقيقة 78، ولاحت العديد من الفرص للمنتخب الكونغولي عقب هدف غانا الثاني، ولكن نجح مدافعو غانا والحارس رزاق في التصدي للهجمات الكونغولية، لينتهي اللقاء بفوز غانا وتأهلها إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وتواجه غانا في نصف النهائي المنتخب الكاميروني يوم الخميس المقبل الذي نجح في التأهل أمس عقب فوزه على منتخب السنغال بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/5.