قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إرسال وفد رسمي إلى الإسكندرية، اليوم/الأحد/؛ للتفاوض مع نادى الاتحاد لعودة خالد قمر مهاجم الفريق المعار لزعيم الثغر.

ويتحفظ نادى الاتحاد السكندري على طلب الزمالك بفسخ عقد إعارة خالد قمر وعودة المهاجم للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتمسك الزمالك بعودة خالد قمر لصفوفه، خاصة أن الاتحاد السكندرى لم يسدد قيمة استعارة اللاعب بشكل رسمي حتى الآن.

وكان الزمالك قد ضم حسام باولو من سموحة مقابل 7 ملايين جنيه في تعاقد يمتد لمدة 3 سنوات ونصف مقبلة إلا أن النادي الأبيض لم يتمكن من قيده أفريقيا بسبب رفعه من قائمة سموحة بعد 15 يناير الجاري، لذلك سيتم قيده في فترة القيد الثانية على أن يشارك بداية من دور المجموعات لدوري الأبطال.