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بالفيديو.. تطبيق مذهل لفاقدي البصر ناطق بالعربية
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بالفيديو.. تطبيق مذهل لفاقدي البصر ناطق بالعربية

الأحد، 29 يناير 2017 07:12 م

Aipoly، تطبيق يساعد فاقدي البصر على التعرف على الأشياء من حولهم، وذلك من خلال نطق البرنامج لاسم الشيء الموجود أمام فاقد البصر.

البرنامج يمكنه التعرف على الألوان أيضاً وماركات المنتجات والغلال والحيوانات، ويدعم 7 لغات من بينها العربية، كما فاز بأفضل ابتكار في معرض CES 2017، لمشاهدة الفيديو. اضغط هنا.

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