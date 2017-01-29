قال أحمد العزيز سلام، المستشار الإعلامي المصرى السابق فى الصين إن المواطن الصيني البسيط شغوف بالقراءة عن الحضارة المصرية ومحبا لها ، خاصة وأن الحصارتين المصرية والصينية تعدان من أكبر الحضارات وبهما اوجه تشابه فى العراقة والامتداد على مدار قرون .

وأضاف سلام في تصريحات خاصة لـ”محيط ” على هامش ندوة «الصحافة والنشر الصيني المصري» والتى أقامها بيت الحكمة بالمائدة المستديرة ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب ، أن هناك بعض الانطباعات التى ظهرت في الآونة الأخيرة عن الإسلام والإرهاب في مصر أثرت في اذهان بعض الصينين، إلا أن الأزهر الشريف سارع بدوره لشرح الصورة الحقيقية ما أدى الى تصحيح تلك الصورة السلبية بشكل كبير .

وعن المستوى الاقتصادي، أوضح أن هناك تعاون واتفاقيات بين الدولتين ، في مجال الاقتصادي، فالشعب الصيني يحب العمل، مشيرا إلى أن طريق الحرير سيكون له دور كبير في النمو الاقتصادى المصرى .

كما أشار الى أنه ورغم التطور التكنولوجي في الفترة الأخيرة، فمن المستبعد أن تتجه الصين للمواقع الإلكترونية كبديل عن الجرائد الورقية ، مؤكدا أن الصينيين يعملون على تطوير صناعة الورق وتحويل مخلفات الصناعة و قش الأرز إلى ورق وهو نوع من الاستثمار ذو العائد المربح ، مشيرا الى وجود تعاون بين مؤسسة الأهرام الصحفية و بعض المؤسسات الصينية في الاستفادة من تلك التجربة.