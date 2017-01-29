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ترقب حذر في مخيم جنين عقب استشهاد فلسطيني
الاحتلال الاسرائيلي يقتحم مخيم جنين ـ اصابات ـ الضفة

ترقب حذر في مخيم جنين عقب استشهاد فلسطيني

الأحد، 29 يناير 2017 07:20 م
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أفاد مراسل قناة “الغد” الإخبارية من فلسطين، خالد بدير، إن مخيم جنين يشهد هدوءًا حذرًا بعد المواجهات العنيفة التي حدثت، صباح اليوم الأحد، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، بحجة البحث عن مطلوبين ومطاردين لدى أجهزة الأمن.
وأضاف بدير، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن هذه المواجهات أسفرت عن استشهاد الشاب محمد محمود أبوخليفة، 19 عامًا، وإصابة 5 آخرين، من بينهم حالات خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى الحكومي.

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