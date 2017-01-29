أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أنه عندما كان مجند في القوات المسلحة تعرض لدرس قاسي جدًا، وهو في مركز التدريب بسبب الإنضباط الموجود في الحياة العسكرية، مضيفًا أنه لم يستطع أن يتأقلم مع الحياة العسكرية، فقام بالهروب من مركز التدريب للعودة للحياة المدنية المعتاد عليها.

وقال في برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على شاشة “dmc”“، مساء الأحد، إنه بعد ذلك قام بالعودة للوحدة، فتم القبض عليه وذهب لقائد الوحدة، وعندما حاول أن يبرر موقفه، أخبره قائلاً: “ولا كلمه إمشي واريا”، وبعد ذلك قام بالسير في الصحراء، وطلب منه أن يرسم مربع في الأرض بأصبعه.

وأردف أنه بعد أن رسم المربع أخبره قائلاً: “خش جواه، تلاته بالله العظيم لو خرجت بره المربع ده، هدخلك السجن، ووقف عليا حراسة، برنجي وكينجي وشينجي” متابعًا: “اللي دخل الجيش عارف المصطلحات دي كويس”.