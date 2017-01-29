عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، محاضرة أخيرة مع لاعبي المنتخب اليوم الأحد، في فندق إقامة الفريق في مدينة بورت جنتيل الجابونية، قبل مواجهة المنتخب المغربي.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره المغربي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت الجابون (التاسعة مساء بتوقيت القاهرة)، على ستاد بورت جنتيل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وحرص كوبر على منح تعليماته الأخيرة للاعبي منتخب مصر خلال المحاضرة التي استخدم فيها بعض اللقطات المصورة من مباريات المنتخب الوطني الماضية في البطولة القارية، للتأكيد على ضرورة التركيز في المباراة فقط، من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي.

وكان منتخب مصر قد تأهل للدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا، بعد تصدره لجدول المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقا على نظيره الغاني الذي حل في المركز الثاني، فيما تأهلت المغرب للدور ذاته بعد احتلال المركز الثاني للمجموعة الثالثة.