

تابع مرصد الأزهر التحذير الذي أطلقته كلا من الحكومة الألمانية والمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية

من احتمال وقوع هجمات إرهابية كيميائية استنادًا إلى “تحليل المخاطر في الحماية المدنية” للحكومة الألمانية.

وجاء في تقرير المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية أن الإسلاميين يجهزون كمية كبيرة من المواد الكيميائية لاستخدامها في هذا التفجير .

وتابع المرصد ما ورد في ثنايا التحذير من ( أن الهجمات الكيميائية يتوقع أن تستهدف البنية التحتية لمياه الشرب في المنازل التي يقطنها أكثر من أسرة أو التي تستخدم في ري المناطق الزراعية، كما أنه من المحتمل أيضا استهدافها بعض المنشآت ووسائل نقل الصناعات الكيمائية ) .

كان مرصد الأزهر قد حذر قبل عام من أن الجماعات الإرهابية تقوم بأنشطة في هذا المجال على حدود بعض دول شرق أوروبا، وأن هذه الأنشطة تمثل نقلة نوعية في استخدام الأسلحة من جانب التنظيمات الإرهابية، ويهيب المرصد بالمجتمع الدولي توخي الحذر واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحيلولة دون تملك التنظيمات المتطرفة مثل هذه النوعية الخطرة من الأسلحة.