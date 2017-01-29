 Moheet on google
الأحد 29 يناير 2017 06:35 مساءً
روابط سريعة
تعرف على المكان الصحيح لتخزين العطر
عطور

تعرف على المكان الصحيح لتخزين العطر

الأحد، 29 يناير 2017 07:04 م

أين تحتفظون بعطوركم؟ أفِـي الحمام أم في غرفة النوم؟.. تتوقف فترة الصلاحية على طريقة التخزين الصحيحة، ولكي تتجنبوا تغيُّرَ عبَقِ عِطرِكم المفضل تغيُّراً سابقاً لأوانه، ينبغي لكم مراعاة الحفظ في مكان مناسب تماماً وبالطبع سيكون هذا المكان مكاناً بارداً،

لا يقصد بهذا أن تضعوه في الثلاجة؛ فالجو بها باردٌ أكثر من اللازم، وإنما عليكم أن تراعوا أن تخزّنوا العطور في مكان مظلم وجاف، وألا تعرضوها لأشعة الشمس ولا للحرارة، ولذلك من المستحسَن ألا تضعوها بجوار أجهزة التدفئة.

ينبغي لكم وضع العطور في غرفة النوم
حتى وإن كانت زجاجات العطور تعطي الحمامَ جمالاً استثنائياً، إلا أنها ليست المكان المناسب للاحتفاظ بالعطور، فإن تقلبات درجات الحرارة في غرفة الحمام كبيرة للغاية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن البيئة فيها رطبة جداً.

غرفة النوم تعتبر الغرفةَ المثالية لذلك؛ ففيها لا يكاد يصبح الجوُّ دافئاً حتى في شهور الشتاء، وتقلباتُ درجات الحرارة متضائلةٌ جداً، كما يمكن حماية العطر من أشعة الشمس حمايةً جيدة ومناسبة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3