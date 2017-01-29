أين تحتفظون بعطوركم؟ أفِـي الحمام أم في غرفة النوم؟.. تتوقف فترة الصلاحية على طريقة التخزين الصحيحة، ولكي تتجنبوا تغيُّرَ عبَقِ عِطرِكم المفضل تغيُّراً سابقاً لأوانه، ينبغي لكم مراعاة الحفظ في مكان مناسب تماماً وبالطبع سيكون هذا المكان مكاناً بارداً،

لا يقصد بهذا أن تضعوه في الثلاجة؛ فالجو بها باردٌ أكثر من اللازم، وإنما عليكم أن تراعوا أن تخزّنوا العطور في مكان مظلم وجاف، وألا تعرضوها لأشعة الشمس ولا للحرارة، ولذلك من المستحسَن ألا تضعوها بجوار أجهزة التدفئة.

ينبغي لكم وضع العطور في غرفة النوم

حتى وإن كانت زجاجات العطور تعطي الحمامَ جمالاً استثنائياً، إلا أنها ليست المكان المناسب للاحتفاظ بالعطور، فإن تقلبات درجات الحرارة في غرفة الحمام كبيرة للغاية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن البيئة فيها رطبة جداً.

غرفة النوم تعتبر الغرفةَ المثالية لذلك؛ ففيها لا يكاد يصبح الجوُّ دافئاً حتى في شهور الشتاء، وتقلباتُ درجات الحرارة متضائلةٌ جداً، كما يمكن حماية العطر من أشعة الشمس حمايةً جيدة ومناسبة.