 Moheet on google
الأحد 29 يناير 2017 08:40 مساءً
روابط سريعة
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الصقيع
الطقس فى اسوان

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الصقيع

الأحد، 29 يناير 2017 08:16 م
عبد الرحمن دياب

كشف الدكتور أحمد فاروق، مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن لديهم نظم عددية للتنبؤات الجوية، وبناءًا عليها يصدر تقرير عن حالة الطقس لمدة 4 أيام، فضلاً عن صدور تقارير عن حالة الموانىء.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة”، اليوم الأحد، إن تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية هى الأكثر دقة عن المراكز المماثلة لها في الوزارات الآخرى.

وأوضح أن حالة الطقس ستشهد تحسن يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث سيكون الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3