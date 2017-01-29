كشف الدكتور أحمد فاروق، مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن لديهم نظم عددية للتنبؤات الجوية، وبناءًا عليها يصدر تقرير عن حالة الطقس لمدة 4 أيام، فضلاً عن صدور تقارير عن حالة الموانىء.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة”، اليوم الأحد، إن تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية هى الأكثر دقة عن المراكز المماثلة لها في الوزارات الآخرى.

وأوضح أن حالة الطقس ستشهد تحسن يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث سيكون الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا.