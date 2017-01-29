أمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية مساء اليوم الأحد بإخلاء سبيل المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب من سراي النيابة، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة معه على خلفية ضبط كمية من عقار (زانكس) المدرج ضمن العقاقير المخدرة بحوزته أثناء سفره إلى خارج البلاد.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الكمية المضبوطة بحوزة النائب خالد يوسف من عقار (زانكس) أثناء سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس كانت على سبيل العلاج لزوجته.

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة قد أوقفت النائب خالد يوسف أثناء قيامه بإنهاء إجراءات سفره إلى باريس بعدما تم الاشتباه في حقيبة كانت بحوزته أثناء مرورها بجهاز فحص الحقائب ، حيث تبين إن تلك الحقيبة تحتوي على 100 قرص لعقار زانكس المحظور تداوله إلا بتذكرة طبية معتمدة.