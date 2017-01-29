أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أمراضاً كثيرة لن تداهم جسمك لو تناولت الفول السوداني أو كنت من عشاقه، أبرزها السرطان والزهايمر والسكري وأمراض القلب.

وقال إن الدراسات العلمية الحديثة، أثبتت أن الفول السوداني يحتوي على عناصر غذائية كبيرة ومهمة تفيد في رفع كفاءة الجهاز المناعي للجسم، وتحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بالزهايمر والسرطان، وتقلل من أعراض الشيخوخة، حسب “العربية”.

وأشار إلى أن الفول السوداني يحتوي على 25% من البروتينات التي تجدد أنسجة الجسم، وبه عناصر غذائية عديدة، مثل حامض الفوليك والمنغنيز والنياسين وفتيامينات عديدة تحمي القلب والشرايين، وتؤدي لخفض الكوليسترول الضار، وتحمي من الميكروبات والسموم، كما أن القشرة تحتوي على مضادات أكسدة، وبه مادة خصبة لتجديد الخلايا والحفاظ على النضارة، وزيته نباتي غني بالبروتين ومضادات الأكسدة والأملاح المعدنية المهمة.

وأضاف أن الفول السوداني غني كذلك بمادة النياسين، التي تحمي من الزهايمر ومنع تكون حصوات المرارة، والألياف التي تخلص من السموم وإنقاص الوزن وطرد السموم والحماية من الربو، وأكد أن الفول السوداني يحتوي أيضاً على مادة “التربتوفان” التي تنتج مادة السيروتنين، وبالتالي تحمي الإنسان من الاكتئاب والتوتر وتؤدي لتعديل المزاج العام.