8 أسرار للحصول على أسنان "ابتسامة هوليوود" الشهيرةالأحد، 29 يناير 2017 06:39 م
ابتسامة هوليوود البراقة حلم يراود الكثيرين، لكن مع الأسف ليس من السهل الحصول عليها، حتى مع لجوء البعض إلى تبييض الأسنان بالليزر والذي يكلف مبالغ طائلة، وقد يؤدي إلى مشاكل في المينا تسبب آلاماً حادة.
ولتلافي ذلك، ينصح طبيب الأسنان الدكتور، ريتشارد ماركيز، من ملبورن بالمحافظة على الأسنان لؤلؤية بيضاء بالطرق الطبيعية، وحسب “العربية” عن صحيفة حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشف ماركيز عن 8 طرق طبيعية تضمن لأسنانك البياض الناصع من دون عناء الذهاب للأطباء، وهي كالآتي:
1- صودا الخبز
تعتبر صودا الخبز أو البيكربونات كما يطلق عليها البعض، مبيضاً سحرياً للأسنان وذلك بفضل خصائصها المؤكسدة، حتى إنه تتم إضافتها إلى الكثير من المعاجين، وتستخدم عن طريق خلط ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع الماء ووضع الخليط على الأسنان، ثم التنظيف بقوة باستخدام الفرشاة.
2- تناول الفراولة
لاحتوائها على كميات وفيرة من حمض الماليك، وهو مطهر طبيعي، تعتبر الفراولة مبيضاً طبيعياً للأسنان.
3- المياه المالحة الدافئة
يساعد الملح في تبييض الأسنان بشكل طبيعي والمحافظة على اللثة أيضاً، وذلك بفضل خصائصه المضادة للجراثيم، لذا فإن خلط ملعقة صغيرة في كوب ماء دافئ واستخدامه بمثابة غسول للفم، يمنحك أفضل النتائج.
4- تناول الأطعمة البيضاء
للمحافظة على بياض أسنانك، عليك تناول الدجاج، والأرز، والأسماك مع تجنب تناول الأطعمة ذات الألوان الصباغية مثل الشمندر (البنجر)، والتوت البري، والجزر، والأطعمة الهندية والصينية والتي تحتوي على التوابل الملونة مثل الكركم وغيرها والتي تصبغ.
5- التفاح
يعتبر التفاح من أفضل الأطعمة الطبيعية لتطهير الأسنان، فأنسجته تساعد على فرك طبقة البلاك، والتخلص منها، كما يحتوي أيضاً على حمض الماليك مثل الفراولة.
6- شرب الماء والحليب
الكالسيوم الموجود في الحليب يساعد على تقوية المينا وكذلك عظام الفك، بينما الماء فهو مطهر طبيعي يحافظ على الأسنان.
7- الأجبان
بالإضافة إلى احتوائها على الكالسيوم والذي يساعد في تقوية المينا، فإن تركيبة الأجبان وخاصة الصلبة مثل الجبن الشيدر، تساعد في التطهير.
8- زيت جوز الهند
يعتبر من أنجح وسائل التبييض الطبيعية، من خلال المضمضة بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند لمدة 15 دقيقة، الأمر الذي يعمل على إزالة البكتيريا والمساعدة في منع تكون البلاك والبقع.
-
الاسكان : الانتهاء من 5732 وحدة إسكان اجتماعي بأسوان
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان في محافظة أسوان، في ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
ضبط 3 أطنان أجزاء دواجن منتهية الصلاحية غرب الإسكندرية
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مجزر دواجن غير مرخص بمنطقة العامرية غرب المدينة وبداخله 3 أطنان و600 كجم من أجزاء الدواجن غير صالحة ...Sun, 29 Jan 2017 15:14:45 GMT
-
ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض الزواج في غزة
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو ارتفاع معدلات الطلاق مقابل انخفاض معدلات الزواج في العام 2016 مقارنة بالعام 2015 في القطاع. وقال الجوجو خلال ...Sun, 29 Jan 2017 15:14:45 GMT
-
طراز "اقتصادي" من جوجل بكسل في الطريق
كشفت مصادر مقربة من جوجل عن قيام الشركة بالتجهيز لإدخال العديد من التحديثات في الجيل المقبل من هاتفها الذكي “بكسل”، وأبرزها طرح موديل “اقتصادي” أقل سعرا. ووفقا ...Sun, 29 Jan 2017 14:42:38 GMT
-
ضبط عنصرين داعمين للإرهاب بولاية "بومرداس" الجزائرية
وذكرت وزارة الدفاع الوطني - في بيان لها اليوم الأحد - أنه ” في إطار مكافحة الإرهاب ، ضبطت قوات للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس”. وفي سياق ...Sun, 29 Jan 2017 14:42:38 GMT
-
الجيش السوري يحكم سيطرته على الكتيبة المهجورة الثالثة بريف حمص الشرقيSun, 29 Jan 2017 12:29:15 GMT
-
مقتل ضابط أمن بحريني إثر تعرضه لطلق ناري غرب المنامة
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم، مقتل ضابط أمن برتبة ملازم أول نتيجة طلق ناري تعرض له بمنطقة “بلاد القديم” غرب العاصمة المنامة. وقالت في بيان صحفي، إن ...Sun, 29 Jan 2017 14:25:52 GMT
-
انفجار ضخم في الزواية الحمراء.. وتهشم واجهات محلات تجارية
شهدت منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، اليوم الأحد، وقوع انفجار ضخم أسفر عن اندلاع حريق هائل بالمنطقة وتهشم عدد من واجهات المحال التجارية وتدمير أحد المنازل، دون ...Sun, 29 Jan 2017 11:33:55 GMT
-
بالأسماء.. ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بني سويف
أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية أمام قرية الزيتون التابعة لمركز بني سويف، اليوم الأحد، عن مصرع 3 سيدات وهن: “صباح صميدة عبد القوى، صافية عبد ...Sun, 29 Jan 2017 13:43:52 GMT