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التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر: غياب النني ومشاركة حافظ
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التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر: غياب النني ومشاركة حافظ

الأحد، 29 يناير 2017 06:40 م
محيط

كشف هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري عن تشكيلة الفراعنة التي ستواجه نظيره المغربي في لقاء اليوم بدور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية الجابون 2017.

وشهدت التشكيلة غياب محمد النني ومشاركة كريم حافظ كظهير أيسر.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري
في الدفاع : كريم حافظ - علي جبر - احمد حجازي - احمد المحمدي.
في الوسط :  احمد فتحي- طارق حامد - عبد الله السعيد - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه.
في الهجوم : مروان محسن

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