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البرلمان يستعد لاستقبال التعديل الوزاري
مجلس النواب

البرلمان يستعد لاستقبال التعديل الوزاري

الأحد، 29 يناير 2017 06:33 م
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اكدت النائب صلاح حسن الله، عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الحقائب الوزارية خلال أداء الحكومة لم تقدم المستوى المطلوب من خلال برنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، موضحا أن البرلمان منزعج من بعض الحقائب الوزارية، متوقعًا أن يشمل التعديل الوزارى من ثمانية إلى أحد عشر وزيرًا.

وقال في حواره ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن هناك معلومات تتردد عن عرض التعديل الوزارى على مجلس النواب الأسبوع المقبل وليس الأسبوع الحالى، مضيفا أن مجلس النواب مازال ينتظر عرض التعديل الوزارى عليه.

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