نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 تابع الصادر في السادس والعشرين من يناير الجاري، قرار مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017.

ونص القرار في المادة الأولى منه على أن تشكل الجنة المنصوص عليها في المادة رقم (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

وزير الدفاع والإنتاج الحربي

وزير الإسكان والمرافق والمجمعات السكنية «مقرر»

وزير التنمية المحلية

وزير الشئون القانونية ومجلس النواب

وزير العدل

وزير الآثار

ممثل عن جهاز المخابرات العامة

ممثل عن الهئية الرقابية

ممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية

ممثل الطائفة المعنية

جدير بالذكر أن المادة الثانية من القرار نصت على أن للجنة لها أن تستعين بأي مممن تراهم من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت محسوب في نتيجة التويت النهائية لأي قرار.