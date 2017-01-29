استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة المهندس شريف إسماعيل إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام فعاليات مؤتمر الشباب الثاني الذي عقد بأسوان يومي 27 و28 يناير الجاري، بشأن الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظات الصعيد لتحقيق التنمية المستهدفة.

ووجه المهندس إسماعيل خلال الاجتماع الوزراء المعنيين بالتنسيق والمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظات الوجه القبلي والانتهاء منها وفق برامج زمنية محددة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توصيات المؤتمر تهدف إلى دفع جهود التنمية في صعيد مصر من خلال تكثيف الجهود فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين هناك وتوفير العديد من فرص العمل في مختف القطاعات مع الإسراع من الانتهاء من المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة قبل نهاية يونيو 2018.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مناطق متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الصعيد وإطلاق العديد من المشروعات كثيفة العمالة مع وضع تصور متكامل لتطوير منطقة منطقة “خورقندي” وكذلك الإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبى (قنا ، سفاجا ، القصير) الذى يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والثروات الطبيعية الهائلة في تلك المنطقة لإقامة مشروعات في مجالات السياحة والتعدين وغيرها.

كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية حيث أشار محافظ القاهرة إلى أنه يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات وأن ما تم إنفاقه على تلك المشروعات يصل إلى حوالى 8.3 مليار جنيه خلال الـ 15 شهرا الماضية.

وفي مجال الإسكان .. قال محافظ القاهرة إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات والتى تتضمن الاقتصادية والاجتماعية منها هذا إلى جانب ما يخص تطوير العشوائيات فى مختلف انحاء المحافظة وتشمل مشروع الاسمرات 3 ، والمحروسة بالمقطم هذا إلى جانب المشروع الخاص بتطوير منطقة تل العقارب ومنشأة ناصر.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي .. يتم تنفيذ مشروعات تتضمن إقامة محطة توسعات وإعادة تأهيل محطة مياه شمال حلوان200 ألف م3/يوم وتوسعات وإعادة تأهيل محطة مياه التبين100 ألف م3/يوم وازدواج المجمع من رافع الأميرية حتى رافع الخصوص.

وفيما يخص قطاع الصحة .. يتم تنفيذ عدد من المشروعات منها تطوير وتجهيزات بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية وإحلال كلي لمستشفى حلوان العام وتطوير وتجهيز الأقسام الداخلية بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وتجهيزات بمركز أورام السلام.

وبالنسبة لمشروعات قطاع التعليم ، تمت الإشارة لمشروع توسعة مدرسة المعادى الثانوية بنات (21 فصلا)، ومشروع توسعة مدرسة عبدالمنعم واصل(15 فصلا)، ومشروع إنشاء جديد مدرسة تعليم أساسي بالمرج (22 فصلا)، وإحلال جزئى مدرسة محمود خاطر الإبتدائية المشتركة (24 فصلا).

وفي قطاع الري أشار المحافظ إلى أنه يتم إنشاء مخر سيل بمنطقة 15 مايو..مستعرضا عددا من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة منها تطوير المراكز التكنولوجية المتواجدة بالأحياء ووضع منظومة متكاملة للاشارات المرورية داخل المحافظة وتنفيذ ممشى على نهر النيل بطول حوالى 6 كم على مراحل بداية من كوبرى 15 مايو هذا إلى جانب تطوير ميدان وكوبرى السيدة عائشة وسوق التونسي، وإقامة جراج بمنطقة روكسى يسع لأكثر من 1700 سيارة.