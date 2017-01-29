" الوزراء" يستعرض إجراءات تنفيذ تكليفات السيسي في مؤتمر الشباب الثانيالأحد، 29 يناير 2017 06:41 م
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة المهندس شريف إسماعيل إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام فعاليات مؤتمر الشباب الثاني الذي عقد بأسوان يومي 27 و28 يناير الجاري، بشأن الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظات الصعيد لتحقيق التنمية المستهدفة.
ووجه المهندس إسماعيل خلال الاجتماع الوزراء المعنيين بالتنسيق والمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظات الوجه القبلي والانتهاء منها وفق برامج زمنية محددة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توصيات المؤتمر تهدف إلى دفع جهود التنمية في صعيد مصر من خلال تكثيف الجهود فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين هناك وتوفير العديد من فرص العمل في مختف القطاعات مع الإسراع من الانتهاء من المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة قبل نهاية يونيو 2018.
وأوضح أنه سيتم إنشاء مناطق متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الصعيد وإطلاق العديد من المشروعات كثيفة العمالة مع وضع تصور متكامل لتطوير منطقة منطقة “خورقندي” وكذلك الإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبى (قنا ، سفاجا ، القصير) الذى يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والثروات الطبيعية الهائلة في تلك المنطقة لإقامة مشروعات في مجالات السياحة والتعدين وغيرها.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية حيث أشار محافظ القاهرة إلى أنه يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات وأن ما تم إنفاقه على تلك المشروعات يصل إلى حوالى 8.3 مليار جنيه خلال الـ 15 شهرا الماضية.
وفي مجال الإسكان .. قال محافظ القاهرة إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات والتى تتضمن الاقتصادية والاجتماعية منها هذا إلى جانب ما يخص تطوير العشوائيات فى مختلف انحاء المحافظة وتشمل مشروع الاسمرات 3 ، والمحروسة بالمقطم هذا إلى جانب المشروع الخاص بتطوير منطقة تل العقارب ومنشأة ناصر.
وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي .. يتم تنفيذ مشروعات تتضمن إقامة محطة توسعات وإعادة تأهيل محطة مياه شمال حلوان200 ألف م3/يوم وتوسعات وإعادة تأهيل محطة مياه التبين100 ألف م3/يوم وازدواج المجمع من رافع الأميرية حتى رافع الخصوص.
وفيما يخص قطاع الصحة .. يتم تنفيذ عدد من المشروعات منها تطوير وتجهيزات بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية وإحلال كلي لمستشفى حلوان العام وتطوير وتجهيز الأقسام الداخلية بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وتجهيزات بمركز أورام السلام.
وبالنسبة لمشروعات قطاع التعليم ، تمت الإشارة لمشروع توسعة مدرسة المعادى الثانوية بنات (21 فصلا)، ومشروع توسعة مدرسة عبدالمنعم واصل(15 فصلا)، ومشروع إنشاء جديد مدرسة تعليم أساسي بالمرج (22 فصلا)، وإحلال جزئى مدرسة محمود خاطر الإبتدائية المشتركة (24 فصلا).
وفي قطاع الري أشار المحافظ إلى أنه يتم إنشاء مخر سيل بمنطقة 15 مايو..مستعرضا عددا من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة منها تطوير المراكز التكنولوجية المتواجدة بالأحياء ووضع منظومة متكاملة للاشارات المرورية داخل المحافظة وتنفيذ ممشى على نهر النيل بطول حوالى 6 كم على مراحل بداية من كوبرى 15 مايو هذا إلى جانب تطوير ميدان وكوبرى السيدة عائشة وسوق التونسي، وإقامة جراج بمنطقة روكسى يسع لأكثر من 1700 سيارة.
-
الاسكان : الانتهاء من 5732 وحدة إسكان اجتماعي بأسوان
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان في محافظة أسوان، في ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
ضبط 3 أطنان أجزاء دواجن منتهية الصلاحية غرب الإسكندرية
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مجزر دواجن غير مرخص بمنطقة العامرية غرب المدينة وبداخله 3 أطنان و600 كجم من أجزاء الدواجن غير صالحة ...Sun, 29 Jan 2017 15:14:45 GMT
-
ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض الزواج في غزة
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو ارتفاع معدلات الطلاق مقابل انخفاض معدلات الزواج في العام 2016 مقارنة بالعام 2015 في القطاع. وقال الجوجو خلال ...Sun, 29 Jan 2017 15:14:45 GMT
-
طراز "اقتصادي" من جوجل بكسل في الطريق
كشفت مصادر مقربة من جوجل عن قيام الشركة بالتجهيز لإدخال العديد من التحديثات في الجيل المقبل من هاتفها الذكي “بكسل”، وأبرزها طرح موديل “اقتصادي” أقل سعرا. ووفقا ...Sun, 29 Jan 2017 14:42:38 GMT
-
ضبط عنصرين داعمين للإرهاب بولاية "بومرداس" الجزائرية
وذكرت وزارة الدفاع الوطني - في بيان لها اليوم الأحد - أنه ” في إطار مكافحة الإرهاب ، ضبطت قوات للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس”. وفي سياق ...Sun, 29 Jan 2017 14:42:38 GMT
-
الجيش السوري يحكم سيطرته على الكتيبة المهجورة الثالثة بريف حمص الشرقيSun, 29 Jan 2017 12:29:15 GMT
-
مقتل ضابط أمن بحريني إثر تعرضه لطلق ناري غرب المنامة
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم، مقتل ضابط أمن برتبة ملازم أول نتيجة طلق ناري تعرض له بمنطقة “بلاد القديم” غرب العاصمة المنامة. وقالت في بيان صحفي، إن ...Sun, 29 Jan 2017 14:25:52 GMT
-
انفجار ضخم في الزواية الحمراء.. وتهشم واجهات محلات تجارية
شهدت منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، اليوم الأحد، وقوع انفجار ضخم أسفر عن اندلاع حريق هائل بالمنطقة وتهشم عدد من واجهات المحال التجارية وتدمير أحد المنازل، دون ...Sun, 29 Jan 2017 11:33:55 GMT
-
بالأسماء.. ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بني سويف
أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية أمام قرية الزيتون التابعة لمركز بني سويف، اليوم الأحد، عن مصرع 3 سيدات وهن: “صباح صميدة عبد القوى، صافية عبد ...Sun, 29 Jan 2017 13:43:52 GMT