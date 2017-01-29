أكد بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه صرح من قبل أن مصر تعيش في ظرف اقتصادي استثنائي، وبالتالي فيجب على أصحاب المدارس الدولية والخاصة أن يتحملوا هذا الظرف.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة العزيزة” المذاع على شاشة “dmc” مساء الأحد، إنه يوجد قوانين تمنع زيادة المصروفات بشكل عشوائي، وأصحاب المدارس الخاصة والدولية يتعاقدون مع الوزارة على حد معين للمصروفات وتزيد وفقا للاتفاق المبرم بينهم وبين الوزارة.