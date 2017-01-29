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الأحد 29 يناير 2017 06:34 مساءً
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جامعة بورسعيد تنظم قوافل طبية فى كافة التخصصات
جامعة بورسعيد

جامعة بورسعيد تنظم قوافل طبية فى كافة التخصصات

الأحد، 29 يناير 2017 06:09 م

وافق رئيس جامعة بورسعيد الدكتور شمس الدين محمد شاهين اليوم “الأحد” على الدفع بعدد من القوافل الطبية تضم كافة التخصصات وذلك فى إطار النشاط المجتمعى والبيئى للجامعة وتطبيقا لشعار “الجامعة فى خدمة المجتمع”.

وتضم القوافل أساتذة فى جميع التخصصات الطبية من كلية الطب البشرى والتمريض والباطنة والجراحة والعظام والعيون وأنف وأذن وحنجرة ونساء وأطفال وجلدية ومخ وأعصاب.

ومن ناحية أخري، قال مسئول الاعلام بجامعة بورسعيد شريف بدوي أن الجامعة تنظم غدا مارثون للركض تحت شعار “الجامعة والرياضة” ويشارك فيه أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون وطلاب الجامعة وذلك في إطار دعم العلاقات بين الأساتذة والطلبة.

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