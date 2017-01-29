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السيسي يصل أديس أبابا للمشاركة في القمة 28 للإتحاد الافريقي
الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ السيسي‎

السيسي يصل أديس أبابا للمشاركة في القمة 28 للإتحاد الافريقي

الأحد، 29 يناير 2017 06:06 م

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم ” الأحد” إلي العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة العادية ال٢٨ لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي التي تعقد يوم غد “الاثنين” وبعد غد “الثلاثاء” بمقر الاتحاد الافريقي، تحت شعار “تسخير العائد الديمجرافي من خلال الاستثمار في الشباب”.

ومن المقرر أن يجري الرئيس السيسي مباحثات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الافريقية ومن بينهم رئيس كينيا ورئيس الكونغو برازفيل ورئيس وزراء اثيوبيا.

ويضم الوفد المرافق للرئيس السيسي وزير البيئة الدكتور خالد فهمي ووزير الصحة الدكتور خالد عماد وينضم إليهم وزير الخارجية سامح شكري الموجود حاليًا في اديس أبابا.

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