بدأت أسعار الحديد فى التراجع نظرا لتراجع أسعار الخامات عالميا وكذلك انخفاض سعر الدولار فى البنوك وفي ضوء ذلك أعلنت شركة حديد عز عن تراجع أسعارها بنحو 475 جنيها للطن، ليصل الطن للمستهلك بسعر 9520 جنيها.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، فى تصريحات صحفية ان الأسعار بداية من 29 يناير الجارى ستصل إلى 9390 جنيها للتجار، مقابل 9860 الأسبوع الماضى.

وأوضح الدجوى أنه طبقاً للأسعار الجديدة سيصل سعر الطن للمستهلك إلى 9520 جنيها، بانخفاض 475 جنيها عن الأسبوع الماضى، والذى سجل فيه سعر الطن 9995 جنيها.

وأوضح أن انخفاض أسعار الحديد يرجع إلى انخفاض سعر الدولار فى البنوك، بالإضافة إلى تراجع أسعار خامات الحديد عالمياً، متوقعاً أن تقوم باقى الشركات بخفض أسعارها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت أسعار الحديد أمس تقترب من 10 آلاف جنيها للطن حيث سجل سعر حديد «عز» 9800 جنيه للطن، والعتال 9700 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد «المعادي» 9500 جنيه للطن، وحديد «عطية» 9700 جنيه للطن، و«الجيوشى» 9500 جنيه للطن، و«المصريين» 9700 جنيه للطن.

كما سجل حديد المراكبي 9550 جنيهًا للطن، و«مصر ستيل» 9550 جنيهًا للطن، و«سرحان» 9500 جنيه للطن، و«العشري» 9500 جنيه للطن.