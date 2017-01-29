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الأحد 29 يناير 2017 06:40 مساءً
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سامبدوريا تفترس ذئاب روما في الدوري الإيطالي
يوفنتوس

سامبدوريا تفترس ذئاب روما في الدوري الإيطالي

الأحد، 29 يناير 2017 06:01 م
متابعات

حقق يوفنتوس فوزًا مستحقًا على مضيفه ساسولو، بهدفين دون مقابل (2-0)، اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب “مابي”، بمدينة ريجيو إيمليا، ضمن مباريات الجولة رقم 22 من الكالتشيو.

تقدم جونزالو هيجواين ليوفنتوس في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضاعف زميله سامي خضيرة النتيجة في الدقيقة 25.

رفع اليوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة، ولايزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام كروتوني، فيما توقف رصيد ساسولو عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية خسر فريق روما أمام نظيره سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وتوقف رصيد الذئاب عند النقطة 47 في المركز الثاني وأصبح رصيد سامبدوريا 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

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