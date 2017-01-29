

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، أنه لم تصلها أي إخطارات رسمية بمنع سفر أي من الركاب أو جنسيات معينة على متن رحلاتها إلى أمريكا.

ولفتت المصادر أن الرحلات المتجهة إلى أمريكا يتم إرسال بيانات المسافرين عليها إلى السلطات الأمريكية لمراجعتها بوقت كاف قبل إقلاع الرحلة من مطار القاهرة، وفي حال وجود شبهة أو رفض أحد المسافرين يتم إلغاء سفره قبل الإقلاع، وهو إجراء متبع من جانب جميع شركات الطيران.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة لم تمنع أي مسافر من السفر على رحلاتها إلى أمريكا، وأن كافة أمور المنع أو إلغاء السفر يكون بناء على رفض السلطات هناك.

وكانت عدة شركات طيران بدأت أمس السبت، في تطبيق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع سفر رعايا 7 دول إسلامية إلى أراضيها وهم العراق وسوريا وليبيا وإيران والصومال واليمن والصومال.