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الرقابة المالية: الصعيد فيه 4988 جمعية أهلية بتراخيص مزاولة
شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: الصعيد فيه 4988 جمعية أهلية بتراخيص مزاولة

الأحد، 29 يناير 2017 06:01 م

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن محافظات الصعيد من بني سويف والفيوم شمالًا، وحتى أسوان جنوبا بها 4988 جمعية ومؤسسة أهلية حاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة بنسبة الثلثين من كافة الجهات التي تمارس النشاط في مصر.

وأضاف سامي ـ في بيان اليوم ـ أن عدد منافذ تقديم التمويل لتلك الجمعيات الأهلية فى الصعيد إضافة إلى فروع الجمعيات والشركات بالإقليم والتي تتبع مقار رئيسية خارجة يبلغ عددها 745 ، بما يزيد على نصف العدد الإجمالي بالجمهورية.

وأشار إلى أن محافظة المنيا تأتى فى المقدمة بوجود 106 جمعيات ومؤسسة أهلية بها تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر وتليها محافظة قنا بعدد 922.
وأوضح أن الهيئة تعطى الأولوية لمحافظات الصعيد في فعاليات التدريب والتوعية فى مجال التمويل متناهي الصغر ، وعقدت برامج تدريب لمسئولي الجمعيات الأهلية ومراقبي الحسابات فى أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط.

ونوه رئيس الهيئة بأنه مع بدء انتشار التأمين متناهي الصغر سيمكن زيادة انتشار التأمين فى الصعيد من خلال توزيع وثائق تأمين بسيطة على المواطنين من خلال الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر التي تتعاقد معها شركات التأمين.

وأشار إلى أن إصدار البنك المركزي مؤخراً للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول ستتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر التعامل من خلال تلك الآلية مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية ، ما يوفر من مشقة الانتقال وييسر عليهم الانتظام في السداد.

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