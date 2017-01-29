تأكد استبعاد محمد الننى لاعب وسط المنتخب رسمياً من التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة المغرب المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى دور الـ8 لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

ذكر مهيب عبد الهادى مراسل قناة ON SPORT، أن محمد الننى خرج رسمياً من حسابات الأرجنتينى هيكتور كوبر بسبب الإصابة بشد فى السمانة.. وسيكون أحمد فتحى بديلا له فى وسط الملعب بجوار طارق حامد.