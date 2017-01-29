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النهضة: تحركات الغنوشي بشأن الملف الليبي وفقًًا لسياسة الدولة
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

النهضة: تحركات الغنوشي بشأن الملف الليبي وفقًًا لسياسة الدولة

الأحد، 29 يناير 2017 05:42 م

قال عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية اليوم الأحد إن تحركات رئيس الحركة راشد الغنوشي فيما يتعلق بالملف الليبي تنسجم تمامًا مع السياسية الرسمية التي تنتهجها رئاسة الحكومة الجمهورية وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد.

وشدد الهاروني - في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثامنة لمجلس شورى الحركة - على أهمية التفاعل مع كل الأطراف والمبادرات المطروحة في الساحة الليبية لإيجاد حل سياسي يوحد كلمة الليبيين وينزع فتيل المواجهة.

وكان الغنوشي قد نفى الأسبوع الماضي ما يروج من حديث عن كون أنشطته الخارجية تندرج ضمن “دبلوماسية موازية” للدبلوماسية الرسمية التونسية.

وقال الغنوشي “الدبلوماسية الشعبية في العلوم السياسية تقوم بها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وهي لا تنافس ولا تشوش على الدبلوماسية الرسمية بل تسير وراءها وتدعمها وتفتح لها الآفاق”.

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