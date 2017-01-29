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الوزراء: حل مشكلة تأخر صرف رواتب موظفي ماسبيرو
شريف إسماعيل

الوزراء: حل مشكلة تأخر صرف رواتب موظفي ماسبيرو

الأحد، 29 يناير 2017 05:44 م

 
وعد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحل مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”.

وكان العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون اشتكوا من تأخر صرف الرواتب، وهو ما أصابهم بغضب شديد.

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