 Moheet on google
الأحد 29 يناير 2017 06:25 مساءً
روابط سريعة
"العدل": الرسوم القضائية تحدد بقانون.. وحصلنا 900 مليون جنيه خلال2016
وزارة العدل المصرية

"العدل": الرسوم القضائية تحدد بقانون.. وحصلنا 900 مليون جنيه خلال2016

الأحد، 29 يناير 2017 05:42 م

قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار خالد النشار إن قطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل تمكن من تحصيل ما يجاوز 900 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وأضاف المستشار النشار – في تصريح اليوم الأحد – أن الرسوم القضائية ينظمها قانون، ولا يمكن تعديلها بالزيادة أو النقصان إلا من خلال قانون يصدر من السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك، مؤكدا عدم صحة ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول وجود زيادة في رسوم التقاضي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3