قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار خالد النشار إن قطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل تمكن من تحصيل ما يجاوز 900 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وأضاف المستشار النشار – في تصريح اليوم الأحد – أن الرسوم القضائية ينظمها قانون، ولا يمكن تعديلها بالزيادة أو النقصان إلا من خلال قانون يصدر من السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك، مؤكدا عدم صحة ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول وجود زيادة في رسوم التقاضي.