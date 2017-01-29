الفنانة غادة رجب: أمنية حياتي الاشتراك في مسرحية أو فيلم غنائيالأحد، 29 يناير 2017 05:40 م
قالت الفنانة غادة رجب إن أمنية حياتها أن تشارك في عمل مسرحي أو فيلم غنائي استعراضي، مضيفة أنها اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في “غزل البنات”، مؤكدة أن مصر تعاني من مشكلة حقيقية في إنتاج الموسيقى وهذا سبب غيابها من وقت لآخر.
وأضافت خلال لقاء لها مع الجمهور بمعرض الكتاب أمس، أن فكرة التمثيل كانت بالنسبة لها مستبعدة مع بدايتها الغناء كأنها باب مقفول ومخيف، موضحة، “كنت اتساءل هل أنا موهوبة ولدي الجرأة للوقوف أمام الكاميرا والتمثيل حتى قيامي بدور السندريلا مع دكتور سمير سيف وكان دور حلو رغم أني لم أظهر به كممثلة محترفة”.
وعن تجربتها مع الفنان محمد صبحي قالت، “إنه مدرسة تتعلم منها لأنه يستطيع إخراج مهاراتها المكنونة، موضحة أنها عملت معها ثلاثة أدوار من خلال برنامج أعزائي المشاهدين مفيش مشكلة خالص تخللها أغاني كانت جيدة لأن مواضيعها لم أتناولها وأثرت في الناس جدا”.
وقالت إن تأديتها لدور بنت من العشوائيات ودور كوميدي آخر ولم تكن تتصور أبدا قيامها بهم، واصفة التجربة بأنها تعتز بها وكانت الأغاني به من أروع ما أدت في حياتها، مشيرة إلى أن الفنان محمد صبحي كان يتعامل معها سيكولوجيا يستطيع فهم تفكيرها وشخصيتها حتى نجح في إخراجها بأدوار جديدة عليها.
وأشارت إلى أنها تعمل حاليا على تجهيز مجموعة من الأغنيات الجديدة مع عدد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر وعبد الله حسن وحسين مصطفى محرم وتلحين الفنان وليد سعد، مضيفة “الوضع الآن مختلف لأننا لا نملك شركات إنتاج موسيقي والموجودة أنا أرفض التعامل مع إحداها والأخريات تعمل على التوزيع أكثر من الإنتاج”.
وأضافت أن تجربة إنتاجها لألبومها صورتي كانت “من أمتع ما يكون لكنها كانت الأصعب لأني كنت بمفردي بإنتاج مصري تركي مشترك فكنت منها مصر إلى تركيا وحقوق وتنازلات وملحنين وعازفين وتصوير فكان عندي دأب لتحقيقه وأعطيت الألبوم لشركة مزيكا لمحسن جابر فعمل على التوزيع فالإنتاج لم يعد سهلا وكل الترتيبات صعبة”.
وقالت رجب إنه يجب أن يكون هناك شخص قادر على الإدارة في العمل الموسيقي لأنه يريح الفنان من متاعب البحث عن الكلمات والشعراء والتلحين والتوزيع والأستوديو والتسويق فوجود شخص مسئول عن الإدارة والإنتاج سيكون أفضل، مضيفة “أتمنى أن أجد شخص يستطيع إدارة هذا الجانب ويمتلك الجانب الفني أيضا مثل رمسيس نجيب في السينما”.
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