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الثلاثاء.. حفل توقيع «بلغة الهمزات» للشاعر حمدي وفيق
بلغة الهمزات

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الثلاثاء.. حفل توقيع «بلغة الهمزات» للشاعر حمدي وفيق

الأحد، 29 يناير 2017 05:44 م
كتبت - رشا ربيع

يحتفل المستشار الشاعر حمدي وفيق زين العابدين الثلاثاء المقبل الموافق 31/1/2017، بتوقيع كتابه «بلغة الهمزات» وذلك في تمام الواحدة ظهرا بالصالة 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أرض المعارض بمدينة نصر.

والكتاب عبارة عن مجموعة قصائد متنوعة باللغة العربية الفصحى والعامية، وتصدره دار «بنت الزيات» للنشر والتوزيع.

وسبق أن شارك المستشار حمدي وفيق بعدة نصوص شعرية ضمن سلسلة قصائد لشعراء شباب هذا العام، منها ديوان “أنامل” لدار بنت الزيات للنشر ، وديوان “ميتوكوندريا” لنفس الدار، وديوان “حروف” لدار ليان للنشر.

ومن قصائد ديوان «بلغة الهمزات»:
يَا مَنْ فِي الْحُبِ ...!
يَا مَنْ فِي الْحُبِ نَرْجُوا وِصَالِهِمْ
وَهُمْ بِالْوَصْلِ رَاحَتْ أَمَانِيهِمْ
أَبِغَيْرِ الْعِشْقِ تَحْيَا قُلُوبِهِمْ ..!
وَمِنْ بَابِ الْقَسْوَةِ زُينت لياليهم ..،

ومن قصائد الشاعر الأدبية الأخرى:
يا امرأة عزفت بأوتار أنوثتها تمهلي..
إن قلوب الرجال أدمنت حلو أغانيه..
أتركي لي قلبك وارحلي..
فنبض حياتي عالق فيه..
وأسكني الروح من أنملي..
فلا عيش لطير تركتيه..

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