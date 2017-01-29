بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الثلاثاء.. حفل توقيع «بلغة الهمزات» للشاعر حمدي وفيقالأحد، 29 يناير 2017 05:44 م
يحتفل المستشار الشاعر حمدي وفيق زين العابدين الثلاثاء المقبل الموافق 31/1/2017، بتوقيع كتابه «بلغة الهمزات» وذلك في تمام الواحدة ظهرا بالصالة 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أرض المعارض بمدينة نصر.
والكتاب عبارة عن مجموعة قصائد متنوعة باللغة العربية الفصحى والعامية، وتصدره دار «بنت الزيات» للنشر والتوزيع.
وسبق أن شارك المستشار حمدي وفيق بعدة نصوص شعرية ضمن سلسلة قصائد لشعراء شباب هذا العام، منها ديوان “أنامل” لدار بنت الزيات للنشر ، وديوان “ميتوكوندريا” لنفس الدار، وديوان “حروف” لدار ليان للنشر.
ومن قصائد ديوان «بلغة الهمزات»:
يَا مَنْ فِي الْحُبِ ...!
يَا مَنْ فِي الْحُبِ نَرْجُوا وِصَالِهِمْ
وَهُمْ بِالْوَصْلِ رَاحَتْ أَمَانِيهِمْ
أَبِغَيْرِ الْعِشْقِ تَحْيَا قُلُوبِهِمْ ..!
وَمِنْ بَابِ الْقَسْوَةِ زُينت لياليهم ..،
ومن قصائد الشاعر الأدبية الأخرى:
يا امرأة عزفت بأوتار أنوثتها تمهلي..
إن قلوب الرجال أدمنت حلو أغانيه..
أتركي لي قلبك وارحلي..
فنبض حياتي عالق فيه..
وأسكني الروح من أنملي..
فلا عيش لطير تركتيه..
-
الاسكان : الانتهاء من 5732 وحدة إسكان اجتماعي بأسوان
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان في محافظة أسوان، في ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
ضبط 3 أطنان أجزاء دواجن منتهية الصلاحية غرب الإسكندرية
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مجزر دواجن غير مرخص بمنطقة العامرية غرب المدينة وبداخله 3 أطنان و600 كجم من أجزاء الدواجن غير صالحة ...Sun, 29 Jan 2017 15:14:45 GMT
-
ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض الزواج في غزة
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو ارتفاع معدلات الطلاق مقابل انخفاض معدلات الزواج في العام 2016 مقارنة بالعام 2015 في القطاع. وقال الجوجو خلال ...Sun, 29 Jan 2017 15:14:45 GMT
-
طراز "اقتصادي" من جوجل بكسل في الطريق
كشفت مصادر مقربة من جوجل عن قيام الشركة بالتجهيز لإدخال العديد من التحديثات في الجيل المقبل من هاتفها الذكي “بكسل”، وأبرزها طرح موديل “اقتصادي” أقل سعرا. ووفقا ...Sun, 29 Jan 2017 14:42:38 GMT
-
ضبط عنصرين داعمين للإرهاب بولاية "بومرداس" الجزائرية
وذكرت وزارة الدفاع الوطني - في بيان لها اليوم الأحد - أنه ” في إطار مكافحة الإرهاب ، ضبطت قوات للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس”. وفي سياق ...Sun, 29 Jan 2017 14:42:38 GMT
-
الجيش السوري يحكم سيطرته على الكتيبة المهجورة الثالثة بريف حمص الشرقيSun, 29 Jan 2017 12:29:15 GMT
-
مقتل ضابط أمن بحريني إثر تعرضه لطلق ناري غرب المنامة
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم، مقتل ضابط أمن برتبة ملازم أول نتيجة طلق ناري تعرض له بمنطقة “بلاد القديم” غرب العاصمة المنامة. وقالت في بيان صحفي، إن ...Sun, 29 Jan 2017 14:25:52 GMT
-
انفجار ضخم في الزواية الحمراء.. وتهشم واجهات محلات تجارية
شهدت منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، اليوم الأحد، وقوع انفجار ضخم أسفر عن اندلاع حريق هائل بالمنطقة وتهشم عدد من واجهات المحال التجارية وتدمير أحد المنازل، دون ...Sun, 29 Jan 2017 11:33:55 GMT
-
بالأسماء.. ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بني سويف
أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية أمام قرية الزيتون التابعة لمركز بني سويف، اليوم الأحد، عن مصرع 3 سيدات وهن: “صباح صميدة عبد القوى، صافية عبد ...Sun, 29 Jan 2017 13:43:52 GMT