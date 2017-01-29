نهر السين، هو نهر شهير في فرنسا ، والذي يرتفع إلى نحو 18 ميلا (30 كيلومترا) شمال غرب ديجون ويتدفق في الاتجاه الشمالي الغربي من باريس قبل أن يصب في القنال الإنجليزية في لوهافر .

نهر السين ممر مائي تجاري أساسي لفرنسا، يمتد لمسافة 29 كم شمال غرب ديجون. ومن هناك يجري في مسار ملتو لحوالي 764 كم في اتجاه الشمال الغربي إلى مصبه في القنال الإنجليزي بالقرب من مدينة لو هافر. وعلى بعد حوالي 378 كم من منبعه يصبح السين نهرًا عريضًا يخترق قلب باريس، حيث يمر تحت أكثر من 30 جسرًا، بعضها يتجاوز عمره 300 سنة.

وعلى الضفة اليسرى جنوب نهر السين في باريس يُوجد الحي اللاتيني والسوربون وحدائق لوكسمبرج وبرج إيفل والشانزليزيه والتروكاردو. وتقع كاتدرائية نوتردام في جزيرة المدينة في نهر السين.

ويعد نهر السين هو واحدة من الأنهار التاريخية العظيمة في أوروبا، بما له من أهمية كبيرة لمعظم الفرنسيين في إستخدامه للتحرك بالطرق المائية الداخلية . منذ أوائل العصور الوسطى ، فقد أستخدم النهر للتنقل وللترابط المتبادل للعبور مابين النهر والمدينة .

كما يمكنك الإستمتاع برحلة نهرية ليلية عبر نهر السين والتي تحظى بشعبية كبيرة ، وذلك من خلال رؤية المدينة الرومانسية “باريس” من على متن قارب . هذه الرحلات البحرية القصيرة تسمح لك بأن تتعرف على النقاط البارزة في المدينة من متحف اللوفر وبرج إيفل ومتحف دورسيه ، نوتردام ، وما إلى ذلك .تستمر هذه الرحلة البحرية لنحو ساعة.

حمل القوارب في نهر السين السائحين من جانب إلى آخر في باريس، كما تحمل كذلك الناس والبضائع في اتجاه الغرب من باريس مرورًا بسانت كلود المشهورة بسباق الخيل، ومرورًا بسانت جيرمان المشهورة بقصورها الجميلة. ومن ثم يتعرج نهر السين عبر مقاطعة نورمنديا إلى رون والميناء البحري لمدينة لو هافر. وإلى الجنوب الشرقي من باريس يجري النهر بالقرب من فونتينبلو.

وتعد الرحلة البحرية الليلة في نهر السين ، من بين الرحلات الأكثر شعبية في باريس ، والتي يقبل عليها الكثير من الزوار ، سواء للأفراد أو المجموعات السياحية . توفر هذه الرحلة البحرية للإطلالات الرائعة على معالم باريس في القوارب المفتوحة ، بينما قد تستخدم القوارب المغلقة في الأحوال الجوية السيئة .

ونهر السين مهم تجاريًا، ويرتبط بأنهار أوب ومارن ويون وأواس. وتربط القنوات المائية نهر السين بأنهار اللُوار والرون والراين والميوز وشيلدي. ويمكن للقوارب أن تبحر فيه لمسافة 547 كم. أغرق نهر السين ضفتيه مرارًا، وتسبب في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية والممتلكات عندما ارتفع لأكثر من 7م أثناء فيضان عام 1910م