انقاذ ٢٥ سائحا صينيا في حادث غرق قاربالأحد، 29 يناير 2017 05:18 م
أكدت مصادر صينية رسمية أنه تم انقاذ 25 من السياح الصينيين الذين كانوا على متن قارب تم العثور عليه غارقا بعد ساعات من فقدانه قبالة ولاية “صباح” الماليزية في بورنيو الشمالية وتجرى جهود البحث عن آخرين مازلوا مفقودين.
وكانت القنصلية الصينية العامة في ميناء كوتا كينابالو الماليزى قد ذكرت أن القارب الذي كان يقل على متنه 31 شخصا بينهم 28 سائحا من الصين فقد الإتصال بالسلطات البحرية بعد مغادرته ميناء كوتا كينابالو بولاية صباح شرقي ماليزيا خلال توجهه أمس السبت إلى جزيرة بولاو منغالوم السياحية الشهيرة التى تبعد 60 كيلومترا عن كوتا كينابولو.
وفور علمه بوقوع الحادث ، طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل جميع جهود البحث والإنقاذ للعثور على ركاب القارب ، وطلب من وزارة الخارجية والسفارة الصينية في ماليزيا الحفاظ على اتصالات وتعاون وثيق مع السلطات الماليزية وسلطات النقل والسياحة الصينية للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وذكرت القنصلية الصينية أن الناجين تم نقلهم الى جزيرة لابوان الماليزية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وأن السلطات قررت استخدام طائرات للبحث عن بقية المفقودين ، خاصة بعد أن بدأ الظلام يخيم على المنطقة.
وكان القبطان وأحد أفراد طاقم القارب تم انقاذهما فى وقت سابق ، وذلك بعد أن تركوا موقع غرقه بحثا عن مساعدة ، وترددت أنباء أن القارب تعرض لرياح وأمواج قوية ربما تكون السبب في غرقه.
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