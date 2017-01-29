أعلن المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اليوم الأحد موافقة مجلس الوزراء على عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية البالغ عددها 500 ألف وحدة والتي تم الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي والتي كانت محددة بسعر 154 ألف جنيه للوحدة، على أن تتحمل الدولة فروق الأسعار مع السماح باستغلال الدور الأرضي كوحدات تجارية لتغطية فرق قيمة الوحدة والتي سيتم طرحها في مزادات علنية.

وقال مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل والذي تم خلاله مناقشة عدد من التطورات الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي - إن هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بعدم تحميل المواطنين الزيادات في أسعار الوحدات السكنية بعد الارتفاعات التي تمت في الأسعًار خلال المرحلة الماضية .. مبينا أن القرار لا يسري على الوحدات الجديدة المقرر طرحها.

وأفاد بأن المجلس ناقش أيضا مشكلة مشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد حيث تم الاتفاق على تمكين المواطنين ببورسعيد من استلام الوحدات بما لا يتعارض مع شروط الإسكان الاجتماعي وقيمة الوحدات بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والبنك المركزي .. مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تنفيذ مرحلة جديدة من الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد تشمل 20 ألف وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد وجنوب بورسعيد لخدمة مواطني المحافظة.